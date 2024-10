Harry Styles su Liam Payne, 'mi mancherà' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Harris Styles ha salutato l'amico e compagno degli One Direction Liam Payne morto ieri a soli 31 anni a Buenos Aires. "Mi mancherà", ha scritto il cantante in un post su Instagram. "Sono devastato dalla sua morte, la sua più grande gioia era rendere felici gli altri ed è stato un onore stargli accanto", ha scritto Styles rivolgendo i suoi pensieri alla famiglia e al figlio del compagno di band Bear. Quotidiano.net - Harry Styles su Liam Payne, 'mi mancherà' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Harrisha salutato l'amico e compagno degli One Directionmorto ieri a soli 31 anni a Buenos Aires. "Mi", ha scritto il cantante in un post su Instagram. "Sono devastato dalla sua morte, la sua più grande gioia era rendere felici gli altri ed è stato un onore stargli accanto", ha scrittorivolgendo i suoi pensieri alla famiglia e al figlio del compagno di band Bear.

Liam Payne - il dolore della madre di Harry Styles : "Era solo un ragazzo" - . . Sono tantissimi i ricordi e i messaggi d'amore condivisi per Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction, morto dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. Nessun pensiero, al momento, da parte degli altri membri della band che stanno vivendo il lutto. (Today.it)

La madre di Harry Styles piange la morte di Liam Payne : “Era solo un ragazzo” - La morte di Liam Payne ha suscitato un'ondata di sgomento e commozione. Tra coloro che hanno voluto rendergli omaggio pubblicamente anche Anne Twist. Suo figlio, Harry Styles, ha condiviso con Liam Payne, la straordinaria esperienza nella band One Direction.Continua a leggere . (Fanpage.it)

