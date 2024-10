Hamas, 'libereremo ostaggi solo quando Israele si ritirerà' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Khalil Hayya, uno dei capi di Hamas, ha dichiarato che i prigionieri tenuti a Gaza non saranno liberati finché Israele non cesserà gli attacchi contro la Striscia e ritirerà le sue truppe dall'enclave. Lo riporta Al Jazeera. Quotidiano.net - Hamas, 'libereremo ostaggi solo quando Israele si ritirerà' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Khalil Hayya, uno dei capi di, ha dichiarato che i prigionieri tenuti a Gaza non saranno liberati finchénon cesserà gli attacchi contro la Striscia ele sue truppe dall'enclave. Lo riporta Al Jazeera.

Hamas conferma la morte di Sinwar e avverte : «Israele via da Gaza o nessun ostaggio verrà liberato» - Khalil al-Hayya (Getty Images). Questo nel giorno in cui Joe Biden ha esortato Benjamin Netanyahu ad «andare avanti» verso il cessate il fuoco. Articolo completo: Hamas conferma la morte di Sinwar e avverte: «Israele via da Gaza o nessun ostaggio verrà liberato» dal blog Lettera43 . In precedenza, senza confermate la morte di Sinwar, un altro membro senior dell’ufficio politico di Hamas, Basem ... (Lettera43.it)

Medioriente : Hamas - uccisione Sinwar ci rafforza e Israele se ne pentirà - Milano, 18 ott. . (LaPresse) – L’alto funzionario di Hamas Khalil Hayya, che ha confermato in un discorso tv la morte del leader del gruppo palestinese Yahya Sinwar, ha aggiunto che la sua uccisione non farà altro che rafforzare il gruppo e ha giurato che “gli occupanti” si pentiranno presto di averlo ucciso. (Lapresse.it)

Medioriente : Hamas - rilascio ostaggi solo con ritiro Israele da Gaza - Milano, 18 ott. . (LaPresse) – L’alto funzionario di Hamas, Khalil Hayya, che ha confermato la morte del leader del gruppo palestinese Yahya Sinwar, ucciso dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, ha precisato che gli ostaggi non torneranno finché Israele non cesserà gli attacchi nella Striscia e non ritirerà le sue truppe dall’enclave assediata. (Lapresse.it)