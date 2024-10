Unlimitednews.it - Granelli “Attuare la riforma fiscale e stabilizzare gli incentivi”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “E’ cruciale non abbandonare il focus sulla crescita, mantenendo in equilibrio quello che è il rispetto delle regole rigorose di bilancio con un’attenzione alla sostenibilità e allo sviluppo delle imprese”. Così Marco, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy, parlando della Legge di Bilancio. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo