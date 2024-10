Grande Fratello, Mariavittoria e la differenza di età con Tommy: irrompono le inquiline (Di venerdì 18 ottobre 2024) Grande Fratello, Mariavittoria riflette sulla differenza di età con Tommaso: irrompono le coinquiline Grande Fratello, nella Casa più spiata d’Italia arrivano i primi ripensamenti. Mariavittoria dopo essersi avvicinata a Tommaso e dopo essersi allontanata, nelle ultime ore si è confrontata con Le Non è la Rai. La giovane concorrente starebbe pensando ad un possibile riavvicinamento al concorrente ma qualcosa purtroppo ancora la frena. Il motivo sarebbe la differenza d’età? Mariavittoria e Tommaso infatti hanno qualche anno di differenza ma entrambi spesso si cercano e tra loro due in Casa c’è molto feeling. La giovane ha chiesto qualche consiglio ad Eleonore, Pamela e Ilaria che subito le hanno consigliato di lasciarsi andare e di vivere tutto ciò che il rapporto può donarle durante la permanenza in Casa. 361magazine.com - Grande Fratello, Mariavittoria e la differenza di età con Tommy: irrompono le inquiline Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024)riflette sulladi età con Tommaso:le co, nella Casa più spiata d’Italia arrivano i primi ripensamenti.dopo essersi avvicinata a Tommaso e dopo essersi allontanata, nelle ultime ore si è confrontata con Le Non è la Rai. La giovane concorrente starebbe pensando ad un possibile riavvicinamento al concorrente ma qualcosa purtroppo ancora la frena. Il motivo sarebbe lad’età?e Tommaso infatti hanno qualche anno dima entrambi spesso si cercano e tra loro due in Casa c’è molto feeling. La giovane ha chiesto qualche consiglio ad Eleonore, Pamela e Ilaria che subito le hanno consigliato di lasciarsi andare e di vivere tutto ciò che il rapporto può donarle durante la permanenza in Casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - l’inaspettata confessione di Mariavittoria : “Gli ho chiesto un aiuto” - I consigli di Shaila Gatta Grande Fratello, Mariavittoria la scorsa notte ha affrontato una discussione con le gieffine della Casa. Grande Fratello, l’inaspettata confessione di Mariavittoria. Non devi per forza approfondire con chiunque”. Anche io ho persone con cui sento di più e sento di meno. Mariavittoria si è accorta di non essere riuscita a legare un legame con Shaila e Yulia: “Ho ... (361magazine.com)

Grande Fratello - primo aereo di coppia Tommaso e MariaVittoria ma lui reagisce male : ''Rimborsate i fan'' - Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti ricevono il primo aereo di coppia da parte dei fan del Grande Fratello, ma lui reagisce malissimo. Ecco cosa è successo. (Comingsoon.it)

“No - no ragazzi…”. La sorpresa al Grande Fratello e Tommaso sbotta e caccia MariaVittoria. Poi è colpo di scena - Così, mentre si trovavano in giardino a chiacchierare, i “TomMaVi” hanno quindi letto questo messaggio che svolazzava sopra il tetto della casa: “Affinità c’è, noi pure” e appunto l’hashtag TomMavi. La sorpresa al Grande Fratello e Tommaso sbotta e caccia MariaVittoria. . E come ogni anno al Grande Fratello il pubblico ha già i suoi preferiti, tifa per le ‘coppie’ che si formano nella casa, dà ... (Caffeinamagazine.it)