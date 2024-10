Ilgiorno.it - Foto e video intime di due minorenni: 44enne a processo per pornografia minorile

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Pavia – Undi Ravenna è finito aper: secondo l'accusa, avrebbe ottenuto immagini esplicite da dueattraverso i social. La prima, una studentessa ravennate 16enne all'epoca dei fatti, si è costituita parte civile con l'avvocato Giovanni Scudellari. La seconda è una studentessa 17enne della provincia di Pavia. Per quanto riguarda la prima ragazza, l'uomo, difeso dagli avvocati Carlo Benini e Giovanni Proni, deve rispondere anche di spaccio aggravato per avere condiviso spinelli e cocaina. Le indagini erano partite da un esposto dei genitori della 16enne i quali, dopo avere intuito atteggiamenti sospetti della figlia e di un amico di famiglia, ilappunto, si erano rivolti a in investigatore privato che aveva poi scoperto nel computer della studentessa immagini esplicite.