Fitto a rischio per il veto dei Socialisti La strategia di Meloni per salvare il commissario italiano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La posizione di Raffaelecomenell’Ue sembra essere a. A esserne consapevole la stessa Giorgia, che ne ha parlato con i suoi durante un incontro a Bruxelles. Il problema è ilposto daiEuropei alla nomina del nostro rappresentante. La nostra premier ha ribadito che l’elezionecome vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, anche senza il sostegno del Pse, rappresenti un passaggio fondamentale. “I segnali non sono buoni“, ha spiegato la leader di Fdi. “Dobbiamo essere in grado di eleggereanche senza i”. Per farlo, Giorgia sta pensando di formare una maggioranza alternativa. Unache qualcuno giudica audace, ma che appare necessaria.