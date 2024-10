Fintech insidie per gli innovatori

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Uno dei fenomeni più interessanti che può osservare un cultore dell’architettura delle regole (chi scrive ne è affascinato) e la normazione di fenomeni nascenti come quello che riguarda, per esempio, l’innovazione finanziaria legata alla corsa tumultuosa della tecnologia (). Un argomento sulla frontiera del cambiamento che riguarda istituzioni imprese e famiglie. Con un impatto, quindi, universale. È sufficiente questa premessa per comprendere che parliamo di un pezzo rilevante del nostro futuro. Per agevolare la formazione di leggi e regolamenti che calzino alla materia oggetto dell’attenzione ci si affida a regimi transitori che consentano di sperimentare provare valutare e finalmente trovare la formula che possa andar bene. Si tratta di lavorare su terreni sconosciuti e per questo insidiosi.