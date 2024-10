F1: Gp Usa. Ferrari guidano prime libere, Sainz il più veloce (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle spalle delle due Rosse Verstappen e le McLaren AUSTIN (USA) - Il Ferrarista Carlos Sainz, con il tempo di 1'33"602, ha chiuso in testa le FP1 del GP degli Stati Uniti sul circuito di Austin. Lo spagnolo ha preceduto di soli 21 millesimi il compagno di squadra, Charles Leclerc, e di 2 decimi il Ilgiornaleditalia.it - F1: Gp Usa. Ferrari guidano prime libere, Sainz il più veloce Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle spalle delle due Rosse Verstappen e le McLaren AUSTIN (USA) - Ilsta Carlos, con il tempo di 1'33"602, ha chiuso in testa le FP1 del GP degli Stati Uniti sul circuito di Austin. Lo spagnolo ha preceduto di soli 21 millesimi il compagno di squadra, Charles Leclerc, e di 2 decimi il

F1 - GP USA 2024 : risultati e classifica prove libere : Sainz e Leclerc svettano ad Austin - 3° Verstappen davanti a Norris - 602 2 Charles Leclerc Ferrari +0. 016 15 Lance StrollAston Martin +1. RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE GP USA F1 2024 1 Carlos Sainz Ferrari 1:33. 266 5 Oscar PiastriMcLaren +0. Calato il sipario sul primo e unico turno di prove libere del GP degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. (Oasport.it)

F1 - la Ferrari fa sognare ad Austin! Sainz in testa nelle prove libere davanti a Leclerc - A completare la doppietta ci pensa Leclerc on un eccellente 1’33?623 al terzo giro con la mescola soft. La Rossa è apparsa brillante anche con gomma hard nella simulazione del passo gara. . Ad anticipare il lavoro con gomma soft c’è la Red Bull con Verstappen che fa registrare il primo giro degno di nota in 1’33?855, anticipando di 0?783 Sergio Perez: specie il messicano non incanta, poco più ... (Oasport.it)

Diretta F1 Gp Austin oggi : Sainz e Leclerc volano nelle prove libere. Alle 23.30 qualifiche Sprint live - 30 . Sesta e settima le Mercedes di Lewis Hamilton (+0"361) e George Russell (+0"491). F1 Gp Austin live, qualifiche Sprint alle 23. Austin, 18 ottobre 2024 – Il Mondiale di Formula 1 riparte da Austin. Lo spagnolo ha preceduto di soli 21 millesimi il compagno di squadra, Charles Leclerc, e di 2 decimi il campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull). (Sport.quotidiano.net)