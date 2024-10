Esplosione nella notte a Rivalta di Torino, i ladri colpiscono l'ennesimo bancomat (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un'Esplosione ha svegliato i residenti nel centro di Rivalta di Torino nella notte di ieri, giovedì 17 ottobre 2024. Si è trattato dell'ennesimo colpo della banda dei bancomat, che questa volta ha fatto saltare lo sportello della filiale dell'Unicredit di via Allende. Il colpo è riuscito e il Torinotoday.it - Esplosione nella notte a Rivalta di Torino, i ladri colpiscono l'ennesimo bancomat Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un'ha svegliato i residenti nel centro dididi ieri, giovedì 17 ottobre 2024. Si è trattato dell'colpo della banda dei, che questa volta ha fatto saltare lo sportello della filiale dell'Unicredit di via Allende. Il colpo è riuscito e il

