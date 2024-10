“Ecco chi è nostro fratello”. Affari Tuoi: due gemelli in studio, un altro a casa. Finale da brividi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Partita incredibile ad Affari Tuoi, dal protagonisti della serata al Finale. Anzi, protagonisti: giovedì 17 ottobre il concorrente della Valle d’Aosta, Luis, ha portato con sé in studio uno dei suoi due gemelli. “Mi occupo di design e comunicazione con un team di comunicazione pazzarelli. Sono fidanzato con Gaia, con me c’è uno dei miei due fratelli gemelli, Andrè”, le parole prima di dare inizio alla partita con il pacco numero 3. Ancora, prima di cominciare a scartare i pacchi, il concorrente ha voluto fare un rituale, a lui caro, con gli altri pacchisti. Tutti, in silenzio, si sono inchinati davanti ai pacchi con le mani in segno di preghiera. “Puntata mistica”, il commento di Stefano De Martino. Si inizia alla grande, con 4 pacchi blu eliminati e un’offerta da 45mila euro che però viene rifiutata. Leggi anche: “Mi dispiace da morire, ma è così”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Partita incredibile ad, dal protagonisti della serata al. Anzi, protagonisti: giovedì 17 ottobre il concorrente della Valle d’Aosta, Luis, ha portato con sé inuno dei suoi due. “Mi occupo di design e comunicazione con un team di comunicazione pazzarelli. Sono fidanzato con Gaia, con me c’è uno dei miei due fratelli, Andrè”, le parole prima di dare inizio alla partita con il pacco numero 3. Ancora, prima di cominciare a scartare i pacchi, il concorrente ha voluto fare un rituale, a lui caro, con gli altri pacchisti. Tutti, in silenzio, si sono inchinati davanti ai pacchi con le mani in segno di preghiera. “Puntata mistica”, il commento di Stefano De Martino. Si inizia alla grande, con 4 pacchi blu eliminati e un’offerta da 45mila euro che però viene rifiutata. Leggi anche: “Mi dispiace da morire, ma è così”.

