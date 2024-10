Dune: Prophecy, la nascita delle Bene Gesserit nel nuovo epico trailer (Di venerdì 18 ottobre 2024) HBO ha finalmente svelato il nuovo epico trailer di Dune: Prophecy, la serie tv prequel dei due capolavori cinematografici di Denis Villeneuve. La serie tv, come noto, è ambientata 10 mila anni prima della nascita di Paul Atreides (nei film interpretato da Timothée Chalamet), e racconta le origini del temibile ordine delle Bene Gesserit, di cui fa parte il personaggio interpretato da Rebecca Ferguson nei due film. Il nuovo trailer offre un assaggio ai poteri Valya Harkkonen (Emily Watson), ma getta anche uno sguardo al misterioso personaggio interpretato da Travis Fimmel. Dune: Messiah ha già ottenuto una data di uscita al cinema? Il trailer, inoltre, conferma ufficialmente il 17 novembre 2024 come data di lancio su HBO di Dune: Prophecy. Universalmovies.it - Dune: Prophecy, la nascita delle Bene Gesserit nel nuovo epico trailer Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) HBO ha finalmente svelato ildi, la serie tv prequel dei due capolavori cinematografici di Denis Villeneuve. La serie tv, come noto, è ambientata 10 mila anni prima delladi Paul Atreides (nei film interpretato da Timothée Chalamet), e racconta le origini del temibile ordine, di cui fa parte il personaggio interpretato da Rebecca Ferguson nei due film. Iloffre un assaggio ai poteri Valya Harkkonen (Emily Watson), ma getta anche uno sguardo al misterioso personaggio interpretato da Travis Fimmel.: Messiah ha già ottenuto una data di uscita al cinema? Il, inoltre, conferma ufficialmente il 17 novembre 2024 come data di lancio su HBO di

