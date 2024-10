Anteprima24.it - Donna muore in un incidente stradale nel Salernitano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutostamattina nel. In via Sarno Palma, nel comune di Sarno, al confine con Palma Campania, si è verificato uno scontro tra un autoarticolato e tre vetture. Nell’impatto è deceduta unadi sessant’anni alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata contro il tir che arrivava dalla direzione opposta. Laè stata trasportata d’urgenza in ospedale, a Sarno, dov’è morta per le ferite riportate. Sul posto i carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Probabile causa, l’asfalto bagnato per le incessanti piogge di queste ore. foto di Antonio Orza L'articoloin unnelproviene da Anteprima24.it.