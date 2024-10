Quotidiano.net - Don Matteo 14 vince la gara degli ascolti: quasi 5 milioni di spettatori per la prima puntata

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli utenti sui social si sono scatenati, facendo schizzare l'hashtag #Dontra i trend di X Italia: un ritorno da sogno per Raul Bova nei panni di Don Massimo e, più in generale, per la fiction marchiata Rai. Il tweet più gettonato recita: "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e su Don", giocando con il primo articolo della Costituzione. Nemmeno il passaggio di testimone da Terrence Hill a Bova ha minato la fiducia dei fedelissimi del programma: il debutto sul piccolo schermo della quattordicesima stagione è stato un vero e proprio successo. Raoul Bova, prete per fiction in Don: “La vita mi ha messo alla prova, pensavo di non farcela. Cerco di essere un buon padre” La sfida dello share Il primo appuntamento della nuova stagione con cast rinnovato, in onda ieri sera, giovedì 17 ottobre, su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4.930.