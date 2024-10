De Luca a Schlein: "Direbbe che Aldo Moro non era indispensabile?". Poi replica a Meloni sui manifesti (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Mi hanno riferito che, credo nella serata di ieri, il segretario del Partito Democratico ha fatto affermazioni di questo tipo: ha espresso solidarietà ad alcuni esponenti del partito in relazione all'insulto, a qualche tono forte utilizzato dal presidente della Regione Campania. Devo ricordare Salernotoday.it - De Luca a Schlein: "Direbbe che Aldo Moro non era indispensabile?". Poi replica a Meloni sui manifesti Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Mi hanno riferito che, credo nella serata di ieri, il segretario del Partito Democratico ha fatto affermazioni di questo tipo: ha espresso solidarietà ad alcuni esponenti del partito in relazione all'insulto, a qualche tono forte utilizzato dal presidente della Regione Campania. Devo ricordare

Pd - bordate di De Luca al suo partito : Non credibile per governare l’Italia - È una grande palla, non esiste. “Oggi il Pd è isolato di due anni fa – ha aggiunto -. La questione del terzo mandato? “La considero un problema marginale e stupido. Oggi il Pd ospita tutto quello che è contro natura, contro ragione e contro decenza. In questo momento si sta candidando alla presidenza della Liguria Andrea Orlando, che ha sei mandati alle spalle. (Ildenaro.it)

Terzo mandato e partito delle fritture - De Luca non molla e risponde al Pd : «Mi ricandido a prescindere» - Vincenzo De Luca non intende fare passi indietro rispetto alla sua decisione di ripresentarsi alla guida della Regione Campania per un terzo mandato nel 2025. L’importante è che ci stiate voi, perché se questo lavoro si ferma, la Campania precipita». Chi ci sta, ci sta. . Elly Schlein è contraria al terzo mandato del governatore, e il senatore Antonio Misiani, membro della segreteria, ha ... (Open.online)

