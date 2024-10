De Ketelaere è il colpo a gennaio: pronto il grande salto in una big (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dal Milan all’Atalanta per il gran rispolvero, ma adesso il grande salto in una big è possibile, attraverso il calciomercato di gennaio. Con la Dea ha vinto l’Europa League da protagonista, considerando quella che è stata la passata stagione a livelli enormi, sotto la cura di Gian Piero Gasperini. Perché il suo impatto con la Serie A, giocando per il Milan, era stato quasi da incubo. Numeri impietosi quelli di De Ketelaere al primo anno in Serie A, per poi la netta ripresa con l’Atalanta, fino alla stagione attuale. Non ha ancora inciso tantissimo, ma sta comunque sempre ben figurando alla Dea, tanto da accendere i rumors di calciomercato per una big, che lo vorrebbe già nel mercato invernale. Rompipallone.it - De Ketelaere è il colpo a gennaio: pronto il grande salto in una big Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dal Milan all’Atalanta per il gran rispolvero, ma adesso ilsalto in una big è possibile, attraverso il calciomercato di. Con la Dea ha vinto l’Europa League da protagonista, considerando quella che è stata la passata stagione a livelli enormi, sotto la cura di Gian Piero Gasperini. Perché il suo impatto con la Serie A, giocando per il Milan, era stato quasi da incubo. Numeri impietosi quelli di Deal primo anno in Serie A, per poi la netta ripresa con l’Atalanta, fino alla stagione attuale. Non ha ancora inciso tantissimo, ma sta comunque sempre ben figurando alla Dea, tanto da accendere i rumors di calciomercato per una big, che lo vorrebbe già nel mercato invernale.

