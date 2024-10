Dailymilan.it - Curva Sud Milano, CorSera: dai rapporti con la ‘ndrangheta al tentato omicidio: Luca Lucci nei guai

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il numero uno dellaSudLuca Lucci nei guai:con la, pestaggi e: la ricostruzione Il numero uno dellaSudLuca Lucci è finito nei guai per diversi scontri, con cui il capo ultras cercava di mantenere il comando del tifo organizzato del Milan. Come riporta il Corriere della Sera, in queste lotte emerge anche un particolare non di poco conto: ilai danni di un altro ultrà del Milan, Enzo Anghinelli. In quell’occasione due uomini su uno scooter spararono al volto della vittima, che però si salvò per miracolo. Successivamente, poi, un altro episodio di pestaggio sempre ai danni di Enzo Anghinelli. Nei guai seri ci finisce Daniele Cataldo, con l’accusa di. Si scopre, quindi, che Cataldo è il braccio destro del capo della Sud.