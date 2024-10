Donnaup.it - Crostata mele e uvetta: paradisiaca e dall’intenso profumo di cannella

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Laè un dolce genuino e molto coreografico. Elegante, golosa, con un guscio fragrante e tanta tanta frutta come farcitura, piacerà a grandi e piccini. Per realizzarla, dovremo per prima cosa preparare la frolla, a mano o con la planetaria, come preferiamo, perché deve riposare in frigorifero per un’ora prima di essere stesa e infornata. Il ripieno è un tripudio di profumi autunnali: tanti cubetti dicome se piovesse, noci e. Uno strato di marmellata all’albicocca farà da isolante goloso tra la frutta e l’impasto, che si manterrà così fragrante e non assorbirà umidità in cottura.