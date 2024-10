Condannato a 12 anni il buttafuori che uccise Tucci: "Non era mia intenzione" (Di venerdì 18 ottobre 2024) FOGGIA - "Non aveva intenzione di uccidere". Il gup del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha riqualificato il capo d'imputazione per Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 29enne di origini albanesi accusato di aver ucciso il vigile del fuoco 34enne Giuseppe Tucci fuori dalla discoteca Frontemare Foggiatoday.it - Condannato a 12 anni il buttafuori che uccise Tucci: "Non era mia intenzione" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) FOGGIA - "Non avevadi uccidere". Il gup del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha riqualificato il capo d'imputazione per Klajdi Mjeshtri, il29enne di origini albanesi accusato di aver ucciso il vigile del fuoco 34enne Giuseppefuori dalla discoteca Frontemare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Condannato 12 anni il buttafuori che uccise Tucci : "Non era mia intenzione" - "Non aveva intenzione di uccidere". Il gup del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha riqualificato il capo d'imputazione per Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 29enne di origini albanesi accusato di aver ucciso il vigile del fuoco 34enne Giuseppe Tucci fuori dalla discoteca Frontemare, da... (Foggiatoday.it)