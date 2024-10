Coelmo nuovo generatore marino eco-sostenibile e ad alta efficienza | presentazione al Mets di Amsterdam

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Conto alla rovescia per l’unveiling delDmv20 firmato: ila Giri Variabili da 20 kW, eco-e adche sarà presentato ufficialmente agli addetti ai lavori di tutto il mondo in occasione del prossimodi. Realizzato con tecnologia all’avanguardia ed un impegno costante per la sostenibilità, il Dmv20 è stato progettato per rispondere alle esigenze moderne di, riduzione dei consumi e minor impatto ambientale, senza compromessi in termini di affidabilità e prestazioni: sfrutta infatti un motore a giri variabili YANMAR, ottimizzato per operare a velocità ridotte, adattandosi automaticamente alla potenza richiesta.