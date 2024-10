Chi è Justine Mattera? Età, marito e Instagram (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tutto ciò che c'è da sapere su Justine Mattera, dagli inizi, la malattia, la sua famiglia, il marito e la lunga carriera L'articolo Chi è Justine Mattera? Età, marito e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Justine Mattera? Età, marito e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tutto ciò che c'è da sapere su, dagli inizi, la malattia, la sua famiglia, ile la lunga carriera L'articolo Chi è? Età,proviene da Novella 2000.

Justine Mattera racconta la difficile vita della sorella : tra malattie e tragedie familiari - Ma la sua battaglia contro il cancro non si è fermata lì: anni dopo, le è stato diagnosticato un tumore al seno, che l’ha costretta a sottoporsi a una doppia mastectomia. Come se non bastassero le sfide legate alla salute, Jessica ha dovuto affrontare anche tragedie personali altrettanto devastanti. (Donnapop.it)

Justine Mattera : «Ho sofferto di sensi di colpa perché mia sorella era gravemente malata e io no. L'amore con Paolo Limiti lo ricordo con affetto - mi mancano i suoi consigli» - La showgirl si racconta: dalla malattia di sua sorella alla passione per lo studio, da Marilyn Monroe a Paolo Limiti. Perfezionista ed autocritica, non sopporta quando le persone si arrendono. (Vanityfair.it)

Justine Mattera - che malattia ha avuto la sorella? Il trapianto di cuore le ha salvato la vita - Ecco cosa ha spiegato la maggiore delle due in un’intervista: “Era il 1984 e all’epoca non esistevano le terapie mirate, meno invasive, che invece sono disponibili oggi. In America devi avere una buona assicurazione perché lo Stato non ti passa nulla. Suo marito è venuto a mancare all’improvviso e quindi lei ha sempre dovuto occuparsi dei suoi figli da sola; ecco le parole di Justine: “Lei era ... (Donnapop.it)