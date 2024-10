Cesena | respinto il ricorso di Marco Curto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La FIFA Appeal Committee hailpresentato da. Il difensore bianconero aveva definito Jackie Chan l’attaccante dei Wolves Hee-Chan Hwang dopo un accenno di rissa nel finale di partita. Ecco il comunicato del: “Ilcomunica che la FIFA Appeal Committee hailpresentato daavverso il provvedimento di squalifica emesso dalla FIFA Disciplinary Committee, confermando la decisione adottata in primo grado. Il calciatore, tramite il proprio legale, promuoveràalla Court of Arbitration for Sport con richiesta di sospensione della sanzione fino al termine del giudizio.FC resta fiducioso che, nel successivo grado di giudizio, il proprio tesserato possa dimostrare la non punibilità della propria condotta”.ildiSportFace.