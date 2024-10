Game-experience.it - Call of Duty: Balck Ops 6, Activision tante nuove informazioni su Zombie e sulla nuova interfaccia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Activison ha rivelatomodalitàdiofOps 6, soffermandosi in particolar modo. Assicuratevi di averesu tutti i principali punti di interesse in entrambe le mappe di lancio, imparate il loadout per gli zombi, come accedere all’equipaggiamento e tutti i GobbleGum, i potenziamenti e gli ulteriori aggiornamenti di lancio da aspettarsi. Di seguito più dettagli: Mappe Zombi Il nuovo capitolo si apre con due mappe Round-Based al lancio e una terza in arrivo entro fine anno. Ecco cosa ci sarà in questi nuovi territori infestati: Terminus Island – Un’ex struttura militare trasformata in un laboratorio segreto della CIA, dove il gruppo Project Janus ha condotto esperimenti biologici nei suoi oscuri corridoi.