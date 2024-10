Sport.quotidiano.net - Calcio Giovanile. Il Colombaro premia i giocatori. Borsa di studio a quelli meritevoli

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora una volta ilsi conferma attento al lato sociale della sua attività sportiva e domenica presso il campo sportivo è andata in scena l’edizione 2024 dell’Orange Day, la grande festa di presentazione del settoreche ha come clou la consegna delle borse di, un contributo della società arancione verso i propri tesserati che si sono distinti durante la stagione sportiva e scolastica 2023-24. Di fronte a una tribuna stracolma, la società ha presentato le squadre dai 2020 ai 2007 poi ha consegnato le borse didel progetto ’, Gioco e Cresco’ che sono andate a Niccolò Dalla Mora, Andrea Taparelli e Samuele Ferrari per le elementari (contributo di 150 euro a testa), Elia Ferrari, Antonio Carannante e Giacomo Barbieri per le medie (350 euro a testa) e Luca Barbieri e Matteo Sacchetti (foto) per le superiori (500 euro a testa).