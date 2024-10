Calcio e solidarietà: il Rozzano Calcio SSD ricorda Manuel Mastrapasqua con un gesto simbolico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Per onorare la memoria di Manuel Mastrapasqua, tragicamente scomparso a causa di un omicidio, il Rozzano Calcio SSD ha organizzato un’iniziativa che coinvolgerà tutte le squadre del club. Durante le partite del 19 e del 20 ottobre, i capitani delle squadre scenderanno in campo indossando cuffie simili a quelle che hanno causato la morte del 31enne. Questo gesto non solo rende omaggio a Mastrapasqua, ma rappresenta anche un forte messaggio contro la violenza e un invito alla riflessione all’interno della comunità. La tragedia di Manuel Mastrapasqua Manuel Mastrapasqua è stato ucciso nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Rozzano, in un episodio di violenza che ha profondamente scosso non solo la sua famiglia, ma l’intera comunità. Gaeta.it - Calcio e solidarietà: il Rozzano Calcio SSD ricorda Manuel Mastrapasqua con un gesto simbolico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Per onorare la memoria di, tragicamente scomparso a causa di un omicidio, ilSSD ha organizzato un’iniziativa che coinvolgerà tutte le squadre del club. Durante le partite del 19 e del 20 ottobre, i capitani delle squadre scenderanno in campo indossando cuffie simili a quelle che hanno causato la morte del 31enne. Questonon solo rende omaggio a, ma rappresenta anche un forte messaggio contro la violenza e un invito alla riflessione all’interno della comunità. La tragedia diè stato ucciso nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a, in un episodio di violenza che ha profondamente scosso non solo la sua famiglia, ma l’intera comunità.

Rozzano Calcio per Manuel. In campo e sugli spalti con le cuffie un gesto per dire no alla violenza - Un gesto dal valore simbolico, per esprimere vicinanza alla famiglia della vittima e condannare ogni forma di violenza. . Intanto, come annunciato, il Comune di Rozzano ha decretato il lutto cittadino in concomitanza coi funerali della vittima, che verranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa evangelica Veritas di via Cavour 4, a Rozzano. (Ilgiorno.it)

Rozzano calcio : tutti in campo con le cuffie per ricordare manuel mastrapasqua - Rozzano Calcio SSD annuncia che, per esprimere vicinanza alla famiglia di Manuel Mastrapasqua, ucciso venerdì scorso a Rozzano «per delle "semplici cuffie" che molti di noi utilizzano ogni giorno», sabato 19 e domenica 20 ottobre i capitani di tutte le squadre entreranno in campo prima del... (Milanotoday.it)

Il Rozzano calcio in campo con le cuffie per ricordare Manuel - In questi due giorni, le squadre di casa scenderanno in campo con le cuffie. Un piccolo gesto con un grande significato”. . Una vicenda che ha provato tutto il tessuto cittadino. Una sorta di flash mob nel campo di casa. Un gesto simbolico per dire “no” all’ondata di violenza che ha colpito la città e ha tolto la vita a Manuel Mastrapasqua in viale Romagna, mentre stava rientrando a casa con ... (Ilgiorno.it)