Bryan Cranston torna nei panni di Walter White per un nuovo spot

(Di venerdì 18 ottobre 2024)neidi. Nessun revival di Breaking Bad all’orizzonte però, dato che l’attore ha ripreso il ruolo di Heisenberg per unonel New Messico contro l’abbandono dei rifiuti. La campagna, dal titolo emblematico Breaking Bad Habits (Rompere le cattive abitudini), mostra il professore di chimica e narcotrafficante mentre fa rotolare un tamburo d’acciaio nel deserto prima di utilizzarlo per raccogliere e smaltire l’immondizia. A questo punto si rivolge, con fare minaccioso, ai telespettatori: «Tenete i rifiuti lontano dal mio territorio». Non si tratta del primo ritorno del divo di Hollywood neidel personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo.