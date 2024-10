Bologna, Ravaglia: «Non vogliamo spegnere la magia. Italiano ci sta aiutando su questo aspetto» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le dichiarazioni del portiere del Bologna Ravaglia tra l’inizio di stagione rossoblu e gli obiettivi stagionali A Il Resto del Carlino, il portiere del Bologna Ravaglia ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. LE PAROLE – «Non si è spenta la magia, ci sono stati dei cambiamenti grossi ma la base del gruppo è la stessa. C’è Calcionews24.com - Bologna, Ravaglia: «Non vogliamo spegnere la magia. Italiano ci sta aiutando su questo aspetto» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le dichiarazioni del portiere deltra l’inizio di stagione rossoblu e gli obiettivi stagionali A Il Resto del Carlino, il portiere delha voluto rilasciare qualche dichiarazione. LE PAROLE – «Non si è spenta la, ci sono stati dei cambiamenti grossi ma la base del gruppo è la stessa. C’è

Nelle mani di Federico Ravaglia : “Bologna - ci basta una scintilla. Possiamo puntare all’Europa - sogno di essere il n.1 rossoblù” - Papà ha iniziato a lavorare a 15 anni in Hera: è partito con i camion a pulire le strade di notte. E’ stato forse il primo a credere veramente in me. Ale è fortitudino e un po’ mi ha influenzato (ride, ndr). E forse un pizzico di cattiveria. Bologna, 18 ottobre 2024 – Nella cameretta c’è un letto a castello. (Sport.quotidiano.net)

Bologna - le pagelle di CM : Castro decisivo anche per Ravaglia - primo sigillo per Urbanski - Monza-Bologna 1-2 5 Ravaglia Alza in corner su Pereira in avvio, ma l`errore sul tiro di Maldini che spalanca la strada all`1-1 di Djuric è... (Calciomercato.com)

Monza-Bologna LIVE 1-1 : Ravaglia sbaglia - Djuric pareggia - Monza-Bologna 1-1 IL TABELLINO MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuri... (Calciomercato.com)