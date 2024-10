Inter-news.it - Bazzani: «Roma, che occasione con l’Inter! Partita giusta, ecco perché»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) In vista di-Inter ha parlato anche l’ex giocatore e attuale opinionista Fabio. A TMW Radio l’ex attaccante ha sottolineato i motivi per i quali si tratti di una grandeper i giallorossi. AVVICINAMENTO ALLA– Il modo in cuie Inter arrivano allo scontro diretto di domenica è diametralmente opposto. Da una parte una squadra che ha subito una pesante sconfitta in UEFA Europa League – contro l’Elfsborg – e il pareggio fuori casa contro il Monza prima della sosta. Dall’altra una squadra che ha trovato tre vittorie consecutive, due in campionato (contro Udinese e Torino) e una in UEFA Champions League, contro la Stella Rossa. Proprio per questo si tratta di una gara che per i nerazzurri di Simone Inzaghi può prospettarsi pericolosa, se non approcciata con lamentalità.