Barcolana: un sequestro di droga, sanzioni per alcol a minori e musica fuori orario (Di venerdì 18 ottobre 2024) TRIESTE - Sei multe per musica fuori dall'orario consentito ad altrettanti locali in centro, una vendita di alcolici a un minore di 18 anni e anche un sequestro di sostanza stupefacente nel giardino di via Donota. Solo alcune delle 14 violazioni riscontrate dalla polizia locale durante la Triesteprima.it - Barcolana: un sequestro di droga, sanzioni per alcol a minori e musica fuori orario Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) TRIESTE - Sei multe perdall'consentito ad altrettanti locali in centro, una vendita diici a un minore di 18 anni e anche undi sostanza stupefacente nel giardino di via Donota. Solo alcune delle 14 violazioni riscontrate dalla polizia locale durante la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il titolare di Spina dopo il sequestro : "La musica fa parte dell'intrattenimento - non siamo una discoteca" - "Non abbiamo mai fatto pagare un biglietto d'ingresso ai clienti. L'idea che il locale sia stato trasformato in una sala da ballo abusiva è inopportuna. La presenza di un dj e della musica fa parte dell'intrattenimento, non di un club notturno". Così il titolare di Spina, il locale di piazzetta... (Palermotoday.it)

Piazza Sant'Onofrio - musica live con volume troppo alto : scattano multa e sequestro - . . Sono le contestazioni ai danni di un locale di piazza Sant'Onofrio, nel centro storico, ispezionato nei giorni scorsi dal Nopa della polizia municipale. I vigili hanno disposto il sequestro per cinque giorni della. Musica live con volume troppo alto e parti di strada occupate senza autorizzazione. (Palermotoday.it)