Attenzione alla truffa online: "Svuotano i conti correnti" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una sofisticata truffa è stata recentemente sventata grazie all'intervento tempestivo della polizia postale di Bari. Un uomo, vittima di un inganno basato sulla tecnica dello ID Spoofing, ha rischiato di perdere 14mila euro dal suo conto corrente. I truffatori, utilizzando un sistema VoIP (Voce tramite protocollo internet), hanno fatto apparire sul telefono della vittima il numero della sua banca e persino quello della Questura di Bari, rendendo il raggiro credibile. Grazie a questa tecnica, hanno convinto l'uomo a trasferire il denaro su un conto intestato a una presunta dipendente della banca. Solo dopo il bonifico, l'uomo si è insospettito e ha denunciato l'accaduto alla polizia, che è riuscita a bloccare il conto fraudolento e a restituire la somma alla vittima.

