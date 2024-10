Atp Stoccolma 2024 | Svezia vintage Wawrinka e Dimitrov in semifinale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue l’Atp 250 dicon i quarti di finale e continua il torneo da sogno di Stan. Lo svizzero, a 39 anni e mezzo, batte la testa di serie numero 1 Andrej Rublev con due tie-break. 7-6(5) 7-6(5) il punteggio a favore dell’elvetico che, dopo aver dominato Nakashima e piegato Davidovich Fokina, si giocherà un posto in finale con Tommy Paul. Il numero 4 del tabellone ha battuto il coriaceo Kecmanovic in due set 7-6(9) 6-2. Decisivo il tie-break del primo set, durato complessivamente più di un’ora, che ha indirizzato l’inerzia del match verso lo statunitense. In serata a sorpresa c’è anche la vittoria di Tallon Griekspoor ai danni dello scandinavo Casper Ruud, numero 8 Atp e secondo del seeding.