Al via a Napoli il primo corso di formazione in ambito sportivo per giovani con autismo

Nell'ambito del progetto #Costruiamo Comunità 2024 la Fondazione Campania Welfare promuove azioni rivolte al tema della "Disabilità e Inclusione" con la formazione dedicata a ragazzi con spettro autistico di alta funzionalità.L'obiettivo è consentire in un tempo medio l'inserimento nel mondo

Il Napoli verso Empoli : probabile formazione e i ‘numeri’ della difesa - Riflessioni in corso per la formazione, con tante certezze e idee chiare. In quell’occasione affiancò proprio Lobotka, domenica sarà scortato da Anguissa, coppia inedita che comincerà a conoscersi e che tornerà utile in attesa del rientro dello slovacco. Dalla BBC della Vecchia Signora a Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno in realtà non è un attimo, però le affinità si scorgono e il Napoli ha smesso ... (Terzotemponapoli.com)

Sky - Modugno e le ultime su Empoli-Napoli : “Due sorprese nella formazione azzurra” - In vista della prossima partita contro l’Empoli, Francesco Modugno di Sky Sport ha fornito aggiornamenti cruciali sullo stato della rosa. Modugno ha sottolineato che il terzino è rimasto a disposizione durante la sosta con l’allenatore Conte, il che aumenta la sua possibilità di scendere in campo contro l’Empoli. (Napolipiu.com)

Parte da Napoli il progetto educazione - formazione e valore di Patrizio Oliva - Al termine un dibattito sui valori educativi dello sport. Lo spettacolo di Patrizio Oliva diventa una tournee per le scuole che, […]. Lo sport come motore dei valori da trasmettere ai giovani. Lo spettacolo del campione partenopeo di pugilato in scena giovedì 17 ottobre al teatro San Ferdinando (ore 11), prima tappa di una tournee nazionale. (2anews.it)