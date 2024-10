Tvpertutti.it - Affari Tuoi, Nicola e la moglie vincono: «non ci paghiamo neanche le tapparelle»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È ancora festa ad. Questa volta, a gioire è stata una coppia di coniugi del Friuli Venezia Giulia. L'allevatore di maiali,Perin, ha ottenuto la sua occasione dopo ventuno puntate di trepidante attesa. Per tutto questo tempo, a casa lo aspettavano la, i due figli e tutti i suoi maiali. Rispetto alla stratosferica cifra finita nelle tasche di Louis della Valle d'Aosta (qui per scoprire cosa è successo),si è dovuto accontentare di un montepremi discreto. A sostenerlo nel percorso è stata laSharon. La tragica grandinata, la storia die Sharonviene da Maron di Brugnera, in provincia di Pordenone, che si trova in Friuli Venezia Giulia. Al suo fianco c'era laSharon, con cui sta insieme da pochi anni (cinque). Galeotto fu un social, che permise adi farsi avanti con lei. All'epoca l'aveva notata in un locale.