Addio a Mario Salerno, fu direttore della Cassa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è spento all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato dopo un grave incidente, Mario Salerno, storico direttore generale della Cassa di Risparmio di Ravenna. "La sua scomparsa addolora profondamente tutto il mondo della Cassa di Ravenna – dice il presidente Antonio Patuelli –, memore del grande ruolo che egli ha svolto in anni decisivi. Divenne vice direttore generale della Cassa nel 1989 e direttore generale dal 1995 al 2000: con Salerno direttore generale abbiamo realizzato grandi risultati. Conserveremo il forte ricordo di un dirigente bancario colto e fortemente consapevole e responsabile delle complessità delle attività bancarie". Ilrestodelcarlino.it - Addio a Mario Salerno, fu direttore della Cassa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è spento all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato dopo un grave incidente,, storicogeneraledi Risparmio di Ravenna. "La sua scomparsa addolora profondamente tutto il mondodi Ravenna – dice il presidente Antonio Patuelli –, memore del grande ruolo che egli ha svolto in anni decisivi. Divenne vicegeneralenel 1989 egenerale dal 1995 al 2000: congenerale abbiamo realizzato grandi risultati. Conserveremo il forte ricordo di un dirigente bancario colto e fortemente consapevole e responsabile delle complessità delle attività bancarie".

