A scuola di prevenzione con la Protezione civile

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladell’Unione dei Comuni Savena-Idice incontra la popolazione per illustrare il piano die il sistema di allertamento. Appuntamento per l’incontro pubblico a Pianoro oggi, alle ore 20.30, al Museo di Arte e Mestieri in via del Gualando, 2. L’obiettivo è illustrare alla popolazione i contenuti dei Piani diadottati per i comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro e il servizio Alert System, un sistema di allertamento vocale ai numeri telefonici fissi pubblici, che vengono acquisisti direttamente dagli elenchi telefonici, e ai numeri di cellulari, che volontariamente decidono di registrarsi, già utilizzato per diffondere le allerte meteo e altri avvisi in situazioni di emergenza.