Vallo della Lucania: continuano le operazioni di controllo del territorio da parte dei Carabinieri (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella zona di Vallo della Lucania continuano i controlli della Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri "Campania" di Napoli, specializzata nel controllo del territorio e contrasto a forme organizzate di criminalità predatoria, inviata dal Comando Generale dell'Arma

Vallo della Lucania - contrasto ai furti : l’arma dei carabinieri invia la S.I.O. - squadra di intervento operativo - IT su Google News. Nella giornata di domani, 17 ottobre 2024, tra le 14 e le 20 verrà organizzato un incontro per documentare le attività della S. O. , squadra di intervento operativo, in atto sul territorio al fine di contrastare i furti. . I. Segui ZON. Nell’occasione si potrà partecipare ad un posto di controllo, dove ci sarà il rilascio di una dichiarazione da parte del Comandante del ... (Zon.it)

Vallo della Lucania - aggredisce il personale sanitario con un martello : 32enne arrestato - Segui ZON. Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 15 ottobre scorso, a Vallo della Lucania, i Carabinieri della Stazione del luogo, unitamente alla Sezione Operativa del Norm del locale Reparto Territoriale, hanno eseguito un’ordinanza emessa ... (Zon.it)

Vallo della Lucania - sanitari presi a martellate : arrestato un 30enne - Un uomo agli arresti domiciliari è stato arrestato per aver aggredito brutalmente due operatori sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania con un martello, mentre questi erano intervenuti presso la sua abitazione in seguito a una chiamata di soccorso. L’autista soccorritore ha riportato... (Salernotoday.it)