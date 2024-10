Lanazione.it - Urta un mezzo in sosta e si ribalta con l’auto: 86enne incastrata, estratta da vigili del fuoco e 118

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Grosseto, 17 ottobre 2024 – Un singolare incidente stradale si è verificato a Grosseto, in ia Aquileia. Un’ autovettura, con alla guida una donna grossetana di 86 anni, per cause in corso di verifica da parte della Polizia municipale hato un’autovettura inndosi sul lato destro. La donna è rimastae l’intervento deidelha permesso di creare un varco nel parabrezza anteriore per permettere al personale medico di accedere per le prime cure e a estrarre la signora dall’abitacolo, posizionarla su barella spinale e consegnarla al al personale del 118 presente sul posto.