Unifil, una conferenza internazionale sul Libano. L'idea di Crosetto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le azioni di Israele contro le postazioni Unifil sono "rilevanti e gravissime, violazioni del diritto internazionale, non incidenti", ha dichiarato Guido Crosetto, ministro della Difesa, durante l'informativa al Senato del 17 ottobre. Crosetto parla di una crisi "gravissima, caratterizzata dal superamento di diverse linee rosse nonostante i ripetuti appelli della comunità internazionale". Benché abbia ricordato che l'Italia sostiene il "diritto di Israele ad esistere e a difendersi dagli attacchi di chiunque", il ministro ha anche sottolineato che, con la stessa forza, "chiediamo ad Israele di attenersi alle regole del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile e di rispettare le basi e il personale Unifil".

Medio Oriente - Crosetto : "Se non c'è Unifil c'è la guerra" - Lo ha ribadito in aula alla Camera il ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua informativa sugli attacchi israeliani a Unifil. (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2024 "O c'è Unifil o c'è la guerra". "Se rinunciassimo alla presenza dei militari di Unifil in quest'area del mondo rinunceremmo definitivamente alla capacità di risolvere in modo pacifico le controversie internazionali - ha ... (Iltempo.it)

Medio Oriente - Crosetto : "Se non c'è Unifil c'è la guerra" - Lo ha ribadito in aula alla Camera il ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua informativa sugli attacchi israeliani a Unifil. "Unifil - ha continuato Crosetto - non ha svolto il suo compito perchè non poteva; perchè le regole di ingaggio per come sono scritte non lo consentivano; perciò la situazione sul campo è cambiata rispetto all'inizio della missione; soprattutto perchè le forze ... (Liberoquotidiano.it)

Attacchi a Unifil - Patuanelli a Crosetto : “Bisogna imporre sanzioni a Israele - da un anno si macchia di crimini di guerra” - Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, Stefano Patuanelli, intervenendo in aula nel corso dell’informativa del ministro Crosetto sugli attacchi a Unifil. . E sulle armi: noi non dobbiamo più consegnare materiale militare di contratti precedenti al 7 ottobre 2023, come certificano dal dato Istat di 7,6 milioni di export fino a giugno, nemmeno con una valutazione caso per ... (Ilfattoquotidiano.it)