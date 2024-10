Ucraina-Russia, Zelensky porta il ‘Piano per la vittoria’ al Consiglio Ue (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina entro il 2025. E’ questo l’obiettivo del ‘Piano per la vittoria’ che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presenterà oggi, 17 ottobre, al Consiglio europeo a Bruxelles, su invito del presidente Charles Michel. Ieri Zelensky ha presentato il suo Piano anche in Parlamento a Kiev dopo averne parlato con alcuni partner. Nei giorni scorsi infatti il leader lo ha illustrato durante un mini tour europeo che lo ha portato a Roma, Parigi, Londra e Berlino. Zelensky sarà anche al quartier generale della Nato, dove si tiene la ministeriale della Difesa, per un incontro con il segretario generale Mark Rutte. Alle 18.20 è prevista una conferenza stampa congiunta. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mettere fine alla guerra traentro il 2025. E’ questo l’obiettivo delper lache il presidente ucraino Volodymyrpresenterà oggi, 17 ottobre, aleuropeo a Bruxelles, su invito del presidente Charles Michel. Ieriha presentato il suo Piano anche in Parlamento a Kiev dopo averne parlato con alcuni partner. Nei giorni scorsi infatti il leader lo ha illustrato durante un mini tour europeo che lo hato a Roma, Parigi, Londra e Berlino.sarà anche al quartier generale della Nato, dove si tiene la ministeriale della Difesa, per un incontro con il segretario generale Mark Rutte. Alle 18.20 è prevista una conferenza stampa congiunta.

