Trasporto speciale per una giraffa di 3 metri e mezzo: dal Regno Unito andrà in Francia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una giraffa di 3 metri e mezzo ha fatto un viaggio in un veicolo specializzato per approdare, per un soggiorno temporaneo, allo zoo ZSL di Londra, prima di trasferirsi nella sua nuova casa in Francia. La giraffa reticolata (questo il nome della specie) si chiama Wilfred: è nata e cresciuta allo zoo di Whipsnade, nel Bedfordshire, e all'età di 22 mesi si trasferisce Oltremanica su raccomandazione del programma di riproduzione europeo.

