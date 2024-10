Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-10-2024 ore 10:00

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto dalla redazione incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare Attenzione ci sono i collegamenti tra La Flaminia è l’uscita Cassia in direzione quindi Aurelia chiuse le corsie di sorpasso e di marcia veloce ancora sul raccordo perintenso incolonnamenti a tratti in carreggiata interna dal bivio con laFirenze fino alla Tiburtina poi dallo svincolo Casilina fino all’uscita Ardeatina E da qui fino all’uscita Pontina tra figata anche la carreggiata esterna interessata da code dal bivio con laFiumicino fino all’uscita o Acilia sul tratto Urbano dellaL’Aquila permangono rallentamenti con code a partire dall’uscita di Viale Palmiro Togliatti fino alla tangenziale po’ in tangenziale ci sono cose dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria direzione dello Stadio Olimpico per lavori code da Tor di Quinto alla ...