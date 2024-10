Terracina-Cassino, si torna al Colavolpe: le info sui biglietti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ottenuti i tre punti in Sardegna contro l'Ilvamaddalena, il Terracina torna nel Lazio: i Tigrotti sfideranno il Cassino domenica 20 ottobre alle ore 15.00. Per l'occasione, gli uomini di Paro torneranno finalmente al Colavolpe, dopo aver giocato alcune gare interne sul campo del Cisterna di Latinatoday.it - Terracina-Cassino, si torna al Colavolpe: le info sui biglietti Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ottenuti i tre punti in Sardegna contro l'Ilvamaddalena, ilnel Lazio: i Tigrotti sfideranno ildomenica 20 ottobre alle ore 15.00. Per l'occasione, gli uomini di Paro torneranno finalmente al, dopo aver giocato alcune gare interne sul campo del Cisterna di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terracina-Cassino, si torna al Colavolpe: le info sui biglietti - Ottenuti i tre punti in Sardegna contro l'Ilvamaddalena, il Terracina torna nel Lazio: i Tigrotti sfideranno il Cassino domenica 20 ottobre alle ore 15.00. Per l'occasione, gli uomini di Paro torneran ... (latinatoday.it)

Nocerina juniores in Difficoltà : Sconfitta 1-0 Contro il Cassino - Juniores Nazionale U19: Nocerina in difficoltà , sconfitta contro il Cassino Nella sesta giornata del campionato Juniores Nazionale U19, Girone I, la Nocerina è incappata in una sconfitta contro il Cas ... (nocerinalive.it)

Terracina, ancora non ci siamo: nuova sconfitta in casa della Palmese - TERRACINA Gallo, Giannoccaro, Caso, Furlan (8'st Basile), Del Bono, Musolino (19'st Lolli), Angrisano, Capuccilli (24'st Postiglione), Tedeschi (34'st Cristiano), Mauti, Frateschi (8'st Di Lorenzo) ... (gazzettaregionale.it)