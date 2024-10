Agi.it - Tenta di rubare i "Gratta e vinci" in un bar e il titolare lo uccide a forbiciate

(Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - Era in compagnia di un complice Eros Di Ronza, il 37enne con precedenti ucciso aall'alba dal gestore di un bar che aveva cercato di de. La serranda dell'esercizio di via Giovanni da Cermenate all'angolo con via Vivarini era divelta. I rumori, tra cui l'antifurto, hanno allertano ildi 31 anni cinese che abita nello stesso palazzo al primo piano sopra il locale. Scendendo, armato di forbici, con altre persone connazionali, avrebbe avuto un primo confronto appena fuori dal locale con Di Ronza, che era riuscito a prendere alcuni. La discussione sarebbe poi proseguita a poca distanza quando il 37enne e il complice hanno cercato di scappare. Qui Di Ronza sarebbe stato colpito più volte al torace dal 31enne L'allarme è scattato poco dopo le 5.