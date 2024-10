Temptation Island, Raul Dumitras si sta vedendo con una protagonista dell’edizione attualmente in onda? Ecco chi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Martedì è andata in onda la sesta puntata di Temptation Island (clicca QUI per leggere il resoconto), durante la quale si sono svolti i falò per tre delle quattro coppie ancora rimaste in gioco. Tra coloro che hanno lasciato il villaggio in anticipo ci sono stati anche Millie Moi e Michele Varriale. I due avevano partecipato al reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia perché Millie voleva dimostrare al fidanzato che la sua esuberanza non implicava necessariamente la possibilità di un tradimento da parte sua. Anche nel villaggio Millie si è mostrata espansiva è aperta alla conoscenza non solo delle altre ragazze, ma anche dei ragazzi single con i quali hanno convissuto e l’atteggiamento della ragazza non è piaciuto a Michele, il quale falò dopo falò si è detto sempre più deluso dalla fidanzata, decidendo di porre fine alla loro esperienza prima del tempo. Isaechia.it - Temptation Island, Raul Dumitras si sta vedendo con una protagonista dell’edizione attualmente in onda? Ecco chi Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Martedì è andata inla sesta puntata di(clicca QUI per leggere il resoconto), durante la quale si sono svolti i falò per tre delle quattro coppie ancora rimaste in gioco. Tra coloro che hanno lasciato il villaggio in anticipo ci sono stati anche Millie Moi e Michele Varriale. I due avevano partecipato al reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia perché Millie voleva dimostrare al fidanzato che la sua esuberanza non implicava necessariamente la possibilità di un tradimento da parte sua. Anche nel villaggio Millie si è mostrata espansiva è aperta alla conoscenza non solo delle altre ragazze, ma anche dei ragazzi single con i quali hanno convissuto e l’atteggiamento della ragazza non è piaciuto a Michele, il quale falò dopo falò si è detto sempre più deluso dalla fidanzata, decidendo di porre fine alla loro esperienza prima del tempo.

