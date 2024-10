Tempo pieno a scuola, pubblicata la graduatoria del bando PNRR per le mense scolastiche. Valditara: “Nel Mezzogiorno dati positivi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stata pubblicata oggi la graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando da 515 milioni pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del PNRR per favorire il Tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei Comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle Province e le Città metropolitane, per i convitti. L'articolo Tempo pieno a scuola, pubblicata la graduatoria del bando PNRR per le mense scolastiche. Valditara: “Nel Mezzogiorno dati positivi” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stataoggi ladegli interventi finanziati a seguito delda 515 milioni pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza dellenell’ambito delper favorire il, rispondendo alle esigenze dei Comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle Province e le Città metropolitane, per i convitti. L'articololadelper le: “Nel” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alimentazione - Scarsciotti (Oricon) : “Grandi disparità uso fondi Pnrr per tempo pieno” - In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) doveva essere un’occasione per investire nelle infrastrutture e […]. (Adnkronos) – “La sostenibilità si basa su tre assi: sociale, ambientale ed economica. Se questi tre assi non sono coerenti tra loro, le dichiarazioni sugli aspetti sociali e ambientali rischiano di cadere di fronte alla realtà economica. (Periodicodaily.com)

Alimentazione - Scarsciotti (Oricon) : “Grandi disparità uso fondi Pnrr per tempo pieno” - Se questi tre assi non sono coerenti tra loro, le dichiarazioni sugli aspetti sociali e ambientali rischiano di cadere di fronte alla realtà economica. Il presidente: "Un bambino in Lombardia è a scuola per 40 ore a settimana, in Sicilia solo per 27" “La sostenibilità si basa su tre assi: sociale, ambientale ed economica. (Sbircialanotizia.it)

Alimentazione - Scarsciotti (Oricon) : "Grandi disparità uso fondi Pnrr per tempo pieno" - Invece, nella ristorazione collettiva in appalto, non è possibile adeguare i prezzi liberamente, il che crea una disparità di trattamento e un rischio per la qualità del servizio pubblico. (Adnkronos) - “La sostenibilità si basa su tre assi: sociale, ambientale ed economica. C'è poi un altro aspetto rilevante: le autogestioni, come quelle in alcuni grandi comuni italiani, che hanno la libertà di ... (Liberoquotidiano.it)