Stipendi nel calcio Ronaldo doppia Messi | incassa 285 milioni di dollari

Il grande dualismo calcistico degli ultimi decenni tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi continua. Più che sul campo, dove il tempo dei paragoni a colpi di Palloni d'Oro in serie sembra essersi esaurito vista anche l'età dei due fuoriclasse, la sfida prosegue almeno dal punto di vista economico. La piattaforma specializzata Forbes ha pubblicato come ogni anno la top 10 dei calciatori più pagati al mondo, riassumendo la stima di quanto generato, dentro e fuori dai campi da gioco, dalle stelle più lucenti del panorama internazionale. E CR7, forte del suo munifico ingaggio in petrodollari con l'Al Nassr, mantiene come nel 2023, il trono con un incasso di 285 milioni di dollari, introiti arrivati tramite il club saudita e così distribuiti: 220 milioni di dollari di ingaggio e 65 tramite sponsorizzazioni.

