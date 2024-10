Donnapop.it - Stasera torna Don Matteo! Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione: cast, quante puntate e trama

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa seraDon! Ma cosa dobbiamodell’amata fiction Rai? Raoul Bovaa vestire i panni di Don Massimo, il prete che ha sostituito il celebre predecessore, ma chi ritroveremo nelDonDon14Rai con volti amatissimi e nuovi personaggi, La quattordicesimadella fiction conta, ovviamente, la partecipazione di Don Massimo, che viene interpretato da Raoul Bova. Ormai quest’ultimo sembra essersi totalmente ambientato nella cittadina in cui vive e – esattamente come il prete antecedente, interpretato da Terence Hill – ha iniziato a indagare sui casi che avvengono attorno a lui. Quando inizia? Donin televisione questa sera, giovedì 17 2024, alle 21:30 circa. Ovviamente su Rai Uno o, in alternativa, in streaming su RaiPlay.