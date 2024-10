Spray urticante spruzzato nell'autobus, denunciato un 14enne (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stato identificato, dai militari della Compagnia di Castelfranco, il giovane che sabato scorso, 12 ottobre, aveva spruzzato dello Spray urticante a bordo di un autobus della Mom che stazionava nel parcheggio della locale Stazione Autocorriere della città del Giorgione. Si tratta di un 14enne Padovaoggi.it - Spray urticante spruzzato nell'autobus, denunciato un 14enne Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stato identificato, dai militari della Compagnia di Castelfranco, il giovane che sabato scorso, 12 ottobre, avevadelloa bordo di undella Mom che stazionava nel parcheggio della locale Stazione Autocorriere della città del Giorgione. Si tratta di un

Spray urticante nella stazione degli autobus a Modena : autisti intossicati - . Alcuni autisti di autobus, in quel momento in pausa, sono rimasti intossicati con tosse e bruciore agli occhi. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze, l'edificio è stato transennato e la biglietteria temporaneamente chiusa. Sul posto la polizia per le indagini. Crediamo che la saletta per gli autisti debba essere posta ai piani superiori dell’edificio, per mettere l’ambiente in sicurezza e ... (Ilrestodelcarlino.it)

