Spari da un tank israeliano. Unifil: attacco deliberato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Presa di mira la torretta dell'avamposto di Kfar Kela. Appello di 16 Paesi Ue: rivedere le regole d'ingaggio Ilgiornale.it - Spari da un tank israeliano. Unifil: attacco deliberato Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Presa di mira la torretta dell'avamposto di Kfar Kela. Appello di 16 Paesi Ue: rivedere le regole d'ingaggio

Israele avvia “operazioni di terra” in Libano - spari di tank a Sud. Tajani “Combattimenti in corso - gli italiani lascino il Paese” - Le truppe libanesi, sempre secondo quanto riportato dai media locali, si sono ritirate dalle posizioni lungo il confine meridionale con Israele ad almeno cinque chilometri a nord della frontiera. ROMA (ITALPRESS) – Il Governo israeliano ha informato gli Stati Uniti in merito a “una serie di operazioni”, comprese operazioni di terra, in Libano: lo ha riferito il Dipartimento di Stato americano. (Unlimitednews.it)

Israele avvia “operazioni di terra” in Libano. Spari di tank a Sud - Gli Stati Uniti, ha poi aggiunto, continuano a concentrarsi su un cessate il fuoco di 21 giorni tra Israele e Hezbollah nonostante l’attività militare in corso, perchè alla fine l’obiettivo è quello di giungere a “una soluzione diplomatica a questo conflitto”. Le truppe libanesi, sempre secondo quanto riportato dai media locali, si sono ritirate dalle posizioni lungo il confine meridionale con ... (Ildenaro.it)

Le truppe di Israele entrano in Libano : spari di tank e fuoco di artiglieria nel Sud. Hezbollah : siamo pronti ad affrontarli - Può portare a conseguenze non volute. Hezbollah: siamo pronti ad affrontarli sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Secondo media libanesi, sarebbe stato registrato un pesante bombardamento di artiglieria verso il villaggio di confine di Wazzani, vicino a Ghaja. Naturalmente, la pressione militare può anche portare a errori di calcolo. (Secoloditalia.it)