Shock a L'Aquila: cuccioli chiusi in un sacchetto abbandonati lungo la strada (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Aquila - Ennesimo caso di abbandono di animali a L'Aquila: sei cuccioli trovati tra Collebrincioni e Aragno, il randagismo preoccupa. L'allarme randagismo a L'Aquila cresce con un nuovo episodio che ha scosso la comunità : sei cuccioli sono stati trovati abbandonati in un sacchetto, lungo la strada tra Collebrincioni e Aragno. Un evento che sottolinea l'emergenza randagismo e l'assenza di azioni incisive da parte delle autorità . Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre grazie al Servizio Veterinario della ASL. I cuccioli erano in condizioni critiche, in stato di ipotermia e affamati. Dopo essere stati recuperati, sono stati trasferiti al canile sanitario, dove hanno ricevuto le prime cure necessarie. Ora, i volontari sono alla ricerca urgente di una balia che possa prendersi cura di loro.

