Roma Inter, la situazione infortunati in casa giallorossa: le ultime su Dovbyk, El Shaarawy e Dybala (Di giovedì 17 ottobre 2024) C'è tanta attesa per Roma Inter, piatto forte della prossima giornata di campionato di Serie A Roma Inter, in programma domenica 20 ottobre 2024 alle ore 20:45, è senza dubbio il match più atteso dell'ottava giornata di campionato di Serie A con Ivan Juric che ospita gli uomini di Simone Inzaghi. In casa giallorossa sono

Roma-Inter - tutte le ultime dai campi. Zielinski out | Inter Chat LIVE - Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News. Zielinski out | Inter Chat LIVE) © Inter-News. 30 con Inter Chat in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Al netto, ovviamente dell’infortunio di Piotr ZIelinski, sul quale sono arrivate novità proprio in giornata. (Inter-news.it)

El Shaarawy fuori da Roma-Inter? Arriva il verdetto finale per Juric! - Nelle ultime settimane il giocatore ha provato a lavorare e a recuperare dall’infortunio in tempo per Roma-Inter. Stando a quanto riporta Angelo Mangiante in collegamento con Sky Sport 24 l’attaccante giallorosso non sarà a diposizione per il big match contro i Campioni d’Italia. Tra questi c’è anche quello di Stephan El Shaarawy, reduce da un infortunio al polpaccio. (Inter-news.it)

Roma - El Shaarawy non recupera : fuori contro l'Inter - Stephan El Shaarawy non ci sarà contro l`Inter. L`esterno della Roma aveva accusato uno stiramento al polpaccio sinistro in occasione dell`ultima... (Calciomercato.com)